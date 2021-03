Κόσμος

Χειροπέδες σε νήπιο παρά τα ουρλιαχτά του (σκληρό βίντεο)

Αντιδράσεις για το βίντεο της σύλληψης του 5χρονου, που έγινε αντικείμενο μήνυσης. Η προτροπή των αστυνομικών στη μητέρα να το χτυπήσει!

Τη σύλληψη ενός 5χρονου που είχε απομακρυνθεί από το σχολείο του κατέγραψαν οι κάμερες που είχαν πάνω τους αστυνομικοί στο Μέριλαντ, στις ΗΠΑ. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούγονται οι δύο αστυνομικοί να φωνάζουν στο παιδί, λέγοντάς του ότι η μητέρα του πρέπει να τον δείρει.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2020 και έγινε αντικείμενο μήνυσης από τη μητέρα του ανήλικου, για ψυχικό τραύμα. Οι αστυνομικοί είχαν βρει το παιδί σε δρόμο όχι μακριά από το σχολείο του και στο βίντεο φαίνεται να κλαίει ενώ οδηγείται πίσω στο σχολείο του, κι ενώ γυναίκα αστυνομικός το οδηγεί στο σχολείο, ακούγεται να λέει πως «γι’αυτό οι άνθρωποι πρέπει να δέρνουν τα παιδιά τους». Κι ενώ το παιδί ακούγεται να κλαίει, μέσα στο γραφείο της διευθύντριας, αστυνομικός του φωνάζει κατευθείαν στο πρόσωπο: «Μακάρι να με άφηνε η μαμά σου να σε χτυπήσω!».

Κι όταν αργότερα η μητέρα του παιδιού φτάνει στο σχολείο, ακούγονται δύο αστυνομικοί να την προτρέπουν να χτυπήσει το παιδί και η μητέρα απαντά ότι, αυτό που την ανησυχεί είναι αν θα πάει στη φυλακή. «Δεν πας στη φυλακή επειδή έδειρες το παιδί σου», της απαντούν οι αστυνομικοί και στη συνέχεια αφαιρούν τις χειροπέδες από το παιδί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το οικείο αστυνομικό τμήμα αναφέρεται ότι, οι δύο αστυνομικοί έχουν μπει στο μικροσκόπιο «ενδελεχούς» εσωτερικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί. Το σχολείο είπε ότι το βίντεο είναι «δύσκολο» να θεαθεί και η μητέρα έκανε μήνυση στους δύο αστυνομικούς και στο τοπικό συμβούλιο Εκπαίδευσης.