Γιώργος Κακοσαίος στο “The 2Night Show”: Η σχέση με τον Πλούταρχο και η απόφαση να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο (βίντεο)

Ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Όσα "εξομολογήθηκε" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Κακοσαίος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2night Show».

Ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου μίλησε για την απόφαση να σταματήσει τον πρωταθλητισμό στο ποδόσφαιρο για το τραγούδι, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με με τον πατέρα του, αλλά και τη στήριξη που είχε από την οικογένειά του στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

