“The 2Night Show”: Η άγνωστη ιστορία με το κλεμμένο μπουζούκι του Χρήστου Νικολόπουλου (βίντεο)

Ο μετρ του μπουζουκιού σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η σύζυγος, η άγνωστη ιστορία με το πρώτο μπουζούκι και οι κρίσεις πανικού.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τρίτης ο μετρ του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο σπουδαίος λαϊκός καλλιτέχνης μίλησε για την πορεία του στο μουσικό στερέωμα, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Περιέγραψε τις δυσκολίες, τις κακοτοπιές, τις αντιζηλίες, τον φθόνο που βίωσε και τον έφτασαν στο σημείο να παθαίνει κρίσεις πανικού.

Στο επίκεντρο αυτής της ενδιαφέρουσας συνάντησης, και οι συνεργασίες που έκανε με τους Μ. Χιώτη, Μ. Αγγελόπουλο, Στ. Καζαντζίδη, Γ. Ζαμπέτα, αλλά και πολλούς άλλους καταξιωμένους δημιουργούς.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκάλυψε μια ιστορία για το πρώτο του μπουζούκι που του το πήραν, και αφηγείται πώς αυτό έφτασε επιτέλους σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, στα χέρια του.

Τέλος, ύστερα από παράκληση του Γρηγόρη, έδειξε με τη μαεστρία του πώς μπορεί να κάνει το μπουζούκι να… «κλάψει».

