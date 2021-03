Παράξενα

Παιδί βρήκε απολίθωμα εκατομμυρίων ετών στην αυλή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του 6χρονου στο προϊστορικό εύρημά του. Η γνώση του πατέρα που τους άφησε με…ανοιχτό το στόμα.

Απολίθωμα 480 εκατομμυρίων ετών βρήκε ένας 6χρονος ενώ έσκαβε τον κήπο του με εργαλεία που είχε λάβει δώρο για τα Χριστούγεννα.

Το παιδί είπε ότι έσκαβε για «σκουλήκια και πράγματα όπως κεραμικά και τούβλα» και ξαφνικά «είδα αυτόν το βράχο που έμοιαζε λίγο με κέρατο». Στην αρχή το πέρασε για δόντι, κόκαλο ή κέρατο, όμως τελικά ήταν κοραλένιο κέρατο.

«Εντυπωσιάστηκα με αυτό που ανακάλυψα», είπε ο πιτσιρικάς.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, «βρήκε ένα κοραλένιο κέρατο, κάποια μικρότερα κομμάτια δίπλα και την επόμενη μέρα έσκαψε και βρήκε κι άλλα πράγματα

Ο πατέρας, μέλος γκρουπ απολιθωμάτων, αναγνώρισε τα ευρήματα, συμπεραίνοντας ότι ήταν προϊστορικά και βάσει υπολογισμών μεταξύ 251- 488 εκατομμυρίων ετών.

«Την εποχή εκείνη η Αγγλία ήταν μέρος της Pangea, ένα μείγμα ηπείρων. Η Αγγλία ήταν επίσης κάτω από το νερό», λέει ο πατέρας του παιδιού.

Η οικογένεια τώρα ελπίζει να δείξει στο μουσείο Γεωλογίας του Μπέρμινχαμ τα ευρήματά της

«Λένε ότι μπορεί να βρεις απολιθώματα οπουδήποτε, αν κοιτάξεις προσεκτικά, αλλά να βρεις κάτι τόσο σημαντικό και μεγάλο, είναι κάπως μοναδικό», καταλήγει ο πατέρας.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια ρατσιστική επίθεση σε γυναίκα που περπατούσε (βίντεο)

Watergate: Πέθανε Τζόρτζ Γκόρντον Λίντι

Τουρκική λίρα: Νέα πτώση μετά την απόλυση του υποδιοκητή της κεντρικής τράπεζας