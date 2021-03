Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ελασσόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους η νέα σεισμική δόνηση. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Στο "χορό" των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Ελασσόνα, 28 μέρες μετά τον ισχυρό σεισμό της 3η Μαρτίου.

Η νέα σεισμική δόνηση έχει μέγεθος 3,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια της Ελασσόνας με εστιακό βάθος μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε ακόμη:

Σεισμός στην Ελασσόνα: ζημιές σε χιλιάδες κτίρια