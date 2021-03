Αθλητικά

Ο Προμηθέας διατήρησε αλώβητη την έδρα του

Νίκη για τους Αχαιούς σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής.

Ο Προμηθέας διεύρυνε σε 8 στα 8 το αήττητο εντός έδρας σερί του στην Basket League επικρατώντας με 90-69 του Άρη, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής. Στο κλειστό γυμναστήριο της Πάτρας «Δημήτρης Τόφαλος», ο Τζεράιν Γκραντ προσέφερε ουσία και θέαμα με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο αδελφός του Τζεράι πρόσθεσε 12 πόντους. Διψήφιοι από την ομάδα του Μάκη Γιατρά ήταν και οι Αγκμπελέσε (14π.), Αγραβάνης (11π.) και Έβανς (10π.). O Προμηθέας μετρά πλέον 11 νίκες σε 16 αγώνες. Στον αντίποδα, ο Άρης που είχε κορυφαίο τον Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς (18 πόντοι, 8 ριμπάουντ) μετρά 6 νίκες - 13 ήττες και 7 ήττες σε 9 εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Χάρη στον επιθετικό «οίστρο» του Κούντον Ντικόζι, ο Άρης είχε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο. Οι Θεσσαλονικείς πήραν βοήθειες και από τους Ντραγκίτσεβιτς, Τσάλμερς και Μιλόσεβιτς, προσπέρασαν με 0-7 και εν συνεχεία με 13-19. Οι Κουίνσι Φορντ και Τζεράιαν Γκραντ έφεραν σε απόσταση αναπνοής, 19-23, τον Προμηθέα, για να «υπογράψει» τους τρεις τελευταίους πόντους του Άρη στην 1η περίοδο, ο Ντικόζι, για το 19-26.

Οι Αχαιοί έκαναν μία εξαιρετική δεύτερη περίοδο, διάστημα στο οποίο πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 30-14. Τα αδέλφια Γκραντ ήταν ασταμάτητα και ο Προμηθέας προσπέρασε με 31-29. Ακολούθησε «μάχη» μέχρι το 40-40 με τρίποντο του Φλιώνη, αλλά η ομάδα της Πάτρας απάντησε με σερί 9-0, για το 49-40 του ημιχρόνου από τρίποντα των Αγραβάνη και Λούντζη.

Ο Άρης παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης και στην 3η περίοδο, όπως φαίνεται και από το σκορ (65-50) στο 30ο λεπτό. Όμως, στην 4η περίοδο, ο Προμηθέας σοβαρεύτηκε ξέφυγε με +10 (74-64) με τρίποντο του Έβανς, ο Τζέριαν Γκραντ έκλεψε και κάρφωσε για το 76-64 και κάπου εκεί κρίθηκε οριστικά η αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 49-40, 65-60, 90-69

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 14, Έβανς 10 (2), Αγραβάνης 11 (2), Τζέριαν Γραντ 18 (1), Γιαννόπουλος 2, Τζεράι Γκραντ 12, Λούντζης 6 (1), Αγραβάνης 4 (1), Φορντ 3, Χριστοδούλου 4, Αθηναίου 4 (1), Μπαζίνας 2

ΆΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Φλιώνης 5 (1), Κουζέλογλου 7 (1), Τσάλμερς 6, Ντραγκίτσεβιτς 18, Ντικόζι 13 (1), Σταμάτης 7 (2), Σλαφτσάκης, Μιλόσεβιτς 4, Χαριτόπουλος 6 (1), Καλαϊτζίδης, Λιτλ 3 (1)