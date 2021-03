Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: ανοίγει το λιανεμπόριο - οι αλλαγές στις διαδημοτικές μετακινήσεις

Τι αλλάζει σε μετακινήσεις και λιανεμπόριο και από πότε. Τι θα γίνει με τα σχολεία. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά.

Τη λειτουργία των καταστημάτων λιανεμπορίου πλην πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου με τις μεθόδους click away και click in shop, στο πλαίσιο προσαρμογών στα υφιστάμενα μέτρα προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο (υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό) ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης, Covid-19, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα από το Σάββατο 3 Απριλίου, και μόνο για τα σαββατοκύριακα θα επιτρέπεται η μετακίνηση για προσωπική άσκηση με όχημα σε υπαίθριο χώρο έως 3 άτομα ή μια οικογένεια και με αποφυγή οποιουδήποτε μαζικού συγχρωτισμού.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το λιανεμπόριο ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων, με τη χρήση ειδικού κωδικού άπαξ και έως 3 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα επιτρέπεται η πώληση εκτός καταστήματος με ραντεβού με το λεγόμενο click away και η πώληση εντός καταστήματος πάλι με ραντεβού (click in shop). Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται 1 πελάτης ανά 25τμ με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση.

Σχετικά με τις μετακινήσεις, οι διαδημοτικές μετακινήσεις ανοίγουν πιλοτικά από αυτό το σαββατοκύριακο και μόνο για τα σαββατοκύριακα, δίνοντας τη δυνατότητα για άσκηση εκτός του δήμου κατοικίας μας. Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι οι όποιες εικόνες συνωστισμού θα τους οδηγήσουν στην άρση αυτής της δυνατότητας.

«Θέλουμε να εκτονωθεί και να ασκηθεί ο κόσμος, όμως αυτό πρέπει να γίνει με κανόνες. 'Αρα από το Σάββατο αυτό πιλοτικά ανά οικογένεια ή μέχρι 3 άτομα η μετακίνηση αλλά με ξεκάθαρη σύσταση εκ μέρους μας αποφυγής συνωστισμών και κατάχρησης της δυνατότητας αυτής και κυρίως με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Χρησιμοποιούμε με φειδώ με μέτρο με σύνεση τη δυνατότητα διαδημοτικής μετακίνησης τα Σαββατοκύριακα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε άρση του μέτρου λόγω νέων συγχρωτισμών λόγω νέων συνωστισμών. Ας βγούμε λοιπόν από τα σπίτια μας, με μέτρα, ας εκτονωθούμε μακριά όμως από συνωστισμούς σε σπίτια και μικρούς χώρους που ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ευνοούν τη διασπορά και τη μετάδοση του ιού», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Αναφορικά με τα σχολεία, όπως είπε ο υφυπουργός, η λειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα με προοπτική για έναρξη ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου και με τη χρήση του αυτοδιαγνωστικού οικιακού τεστ, ενώ προσέθεσε ότι θα επαναξιολογηθεί η λειτουργία πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων.

O κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «με δεδομένη την κούραση ύστερα από ένα χρόνο σκληρής μάχης, το νέο μείγμα των μέτρων, αυτή η νέα ανακατανομή δραστηριοτήτων με περιορισμούς αλλά και αυστηρή επιτήρηση στην εφαρμογή τους, θα δώσει μεγαλύτερους βαθμούς, μικρές ανάσες ελευθερίας που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και πιστεύουμε ότι θα περιορίσουν τις εστίες υπερμετάδοσης».

Ακόμη, διεμήνυσε ότι προϋπόθεση είναι η ατομική ευθύνη, η αξιοποίηση των νέων βαθμών ελευθερίας και η καλύτερη τήρηση των μέτρων ώστε να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις στα σπίτια, τα πάρτυ, ο συγχρωτισμός σε διάφορους χώρους που έχει κοστίσει μεγάλη διασπορά του ιού.

«Όπως έγινε και με τα κομμωτήρια οι δραστηριότητες που θα ανοίξουν, θα ανοίξουν με κανόνες και με πλήρη εφαρμογή των μέτρων προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, τήρηση κανόνων υγιεινής. Η πανδημία συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της, υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας γι αυτό χρειάζεται προσοχή σε αυτό το τελευταίο μίλι της δύσκολης διαδρομής. Καμία χαλάρωση», υπογράμμισε ενώ προσέθεσε: «Τα μέτρα που προτείνονται δεν επιτρέπουν χαλάρωση και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο της επιδημίας με τη βοήθεια και των πρόσθετων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί ναι έχουμε πρόσθετα όπλα σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε αύξηση της ροής των εμβολίων, ήδη έχει εμβολιαστεί σημαντικό ποσοστό των πολιτών, υπάρχουν δωρεάν πλέον αξιόπιστα τεστ τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας από την ερχόμενη εβδομάδα, και είμαστε πλέον στην άνοιξη, ο καιρός όπως οι ίδιοι οι επιδημιολόγοι παραδέχονται έχει αλλάξει και μπορούμε να περνάμε περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς χώρους».

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές ότι σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες για ορισμένες περιορισμένες επιπλέον δραστηριότητες «αναγνωρίζοντας προφανώς τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν επιτρέπουν χαλαρότητα και αφετέρου την ψυχική κόπωση που έχει επέλθει τους τελευταίους μήνες».

Επιπλέον τόνισε ότι σκοπός είναι να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης στα μέτρα που γνωρίζουν ότι είναι αποτελεσματικά, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η αποφυγή συγχρωτισμού ιδίως σε κλειστούς χώρους και η τήρηση των αποστάσεων ώστε να «μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή την πανδημία».

«Το τέλος της μάχης ενάντια στην πανδημία είναι πλέον ορατό, χάρη στον εμβολιασμό, στην επιχείρηση «Ελευθερία». Μέχρι όμως τα εμβόλια να μας επιτρέψουν να χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θα κάνει δυνατή την επιστροφή στην προ κορονοϊού καθημερινότητα μας είναι αναγκαίο να παραμείνουμε προσεκτικοί. Να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης ώστε το τέλος αυτής της πρωτόγνωρης συγκυρίας να βρει εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα υγιείς», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς πως θα διασφαλίσουν ότι τα self test δεν θα μεταβιβάσουν την ευθύνη για τον έλεγχο της πανδημίας στους πολίτες κι αν υπάρχει παράδειγμα αντίστοιχης διαχείρισης στην Ευρώπη καθώς επίσης ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τις οποίες θα ζητηθεί εισήγηση της επιτροπής ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική μας στο self test είναι συμπληρωματική, στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική μας που αφορά στα rapid και στα μοριακά. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα αυξάνουμε το ποσοστό των συγκεκριμένων τεστ, θεωρούμε και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι εισήγηση της επιτροπής μας ότι θα συμβάλλουν τα μάλα στο να μπορέσουμε να εκτονώσουμε ακόμα περισσότερο, να κλείσουμε τον κύκλο της διασποράς του ιού», ενώ προσέθεσε ότι όλο αυτό θα εξελίσσεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και εγκυκλίους. «Είναι μία μάχη που δίνεται καθημερινά μέρα με τη μέρα σταθμίζουμε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά και όχι μόνο και από εκεί και πέρα με βάση τις εισηγήσεις των επιδημιολόγων μας παίρνουμε τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε κριτική στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κ. Χαρδαλιά, σε ανάρτηση του στο Twitter.

Αντί για ένα συνολικό, έγκυρο σχέδιο ανοίγματος της αγοράς με ασφάλεια, μοναδική έγνοια της κυβέρνησης είναι η άρον άρον διαχείριση της εύλογης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και καταναλωτές γίνονται για μια ακόμη φορά πειραματόζωα της κυβέρνησης#lockdown — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) March 31, 2021