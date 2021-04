Οικονομία

Ο Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μείωση των «κόκκινων» δανείων και την ενίσχυση της κερδοφορίας από βασικές δραστηριότητες, επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές (outlook) του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η αναβάθμιση των προοπτικών αντανακλά κυρίως τις προσδοκίες του για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά τη μείωση των υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεών τους, καθώς και για σταδιακή ενίσχυση από μία χαμηλή βάση των κερδών των τραπεζών από τη βασική δραστηριότητά τους (core earnings).

Οι προοπτικές αντανακλούν την αξιολόγηση του Moody's για τις βασικές πιστωτικές συνθήκες που θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες.

Ο Moody's αναβάθμισε, επίσης, τις προοπτικές του κυπριακού τραπεζικού συστήματος σε θετικές από σταθερές και πέντε άλλων χωρών - Φινλανδίας, Ουγγαρίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας και Σλοβακίας - σε σταθερές από αρνητικές.

«Αναμένουμε ότι η οποία επιδείνωση όσον αφορά τον κίνδυνο για το ενεργητικό των τραπεζών θα είναι περιορισμένη και ότι τα κέρδη τους θα αυξάνονται καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα ανακάμπτουν μετά τη μεγάλη πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού», δήλωσε η αντιπρόεδρος του Moody's, Louise Lundberg, προσθέτοντας.

«Παρά κάποιες πιο θετικές ενδείξεις, οι επιχειρηματικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες καθώς οι κυβερνήσεις θα αποσύρουν σταδιακή τη στήριξη και οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα ανακάμπτουν με διαφορετικές ταχύτητες».

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: μετακινήσεις και από δήμο σε δήμο για ψώνια

Τράπεζες: ποιες συναλλαγές δε θα πραγματοποιούνται λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Παράταση για την τηλεργασία στο lockdown