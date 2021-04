Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Δείτε που και πόσοι νέοι φορείς του ιού εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Ποιες περιοχές παραμένουν σε ”επιδημιολογικό συναγερμό”. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό εξέπνευσαν και την Πέμπτη ανά την επικράτεια μεγαλώνοντας σημαντικά την "μαύρη λίστα" των θανάτων από την αρχή της πανδημίας στην χώρα μας.



Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένει στα ύψη, ο αριθμός των διασωληνωμένων, αφού σήμερα είχαμε νέο ρεκόρ, ενώ ανακοινώθηκαν πάνω από 3.000 κρούσματα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στην Αττική καταγράφηκαν 1.649 νέα κρούσματα του ιού, ενώ στην Θεσσαλινίκη 467. Παράλληλα στην Αχαΐα εντοπίστηκαν 119 νέα κρούσματα του ιού.

Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.



Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

