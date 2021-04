Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Αύξηση στο ιικό φορτίο δείχνουν τα λύματα

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι εκτιμήσεις των επιστημόνων για την πορεία της πανδημίας.

Έντονα αυξητική καταγράφεται η ημερήσια τάση ανίχνευσης του SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Οι τελευταίες αναλύσεις των δειγμάτων, που ελήφθησαν από τη Δευτέρα, δείχνουν σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου επιβεβαιώνοντας πως πλέον η πόλη εισέρχεται σε κόκκινο επίπεδο επιδημιολογικού συναγερμού, κι ενώ από τις 10 έως τις 28 Μαρτίου -με μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των μετρήσεων- το ιικό φορτίο είχε σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να είχε διαφανεί τάση απότομης αύξησής του.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 29/03 και της Τρίτης 30/03 είναι:

Αυξημένη κατά 61% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της Παρασκευής 26/3 και της Κυριακής 28/3.

Αυξημένη κατά 41% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 22/3 και Τρίτης 23/3.

Όπως, εξάλλου, ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ στην έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της 30ης Μαρτίου, την εβδομάδα από 22 έως 28 Μαρτίου και σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη (15-21/03/) ο σχετικός ρυθμός έκκρισης του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά μόλις 11%.

«Φαίνεται ότι η πόλη εισέρχεται εκ νέου σε μία δύσκολη περίοδο, όπου αφενός το ιικό φορτίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τιμών, αφετέρου υπάρχει κορεσμός στα νοσοκομεία. Δυστυχώς η μη τήρηση των μέτρων περιορισμού κατά τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσε εκτίναξη του αριθμού των κρουσμάτων παρά τον συνεχιζόμενο εμβολιασμό του πληθυσμού», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

«Είμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της πόλης. Αν δεν έχουμε πλέον το κουράγιο να εφαρμόσουμε οριζόντια μέτρα προστασίας σε όλη τη κοινωνία τουλάχιστον ας προστατέψουμε στοχευμένα τους πιο ευάλωτους --είτε λόγω μεγάλης ηλικίας, είτε λόγω υποκείμενων νοσημάτων. Με τέτοια επίπεδα διασποράς της νόσου στον πληθυσμό ο κίνδυνος να φέρουμε τον ιό στα σπίτια μας είναι τεράστιος. Και εκεί την ευθύνη την έχουμε εμείς απέναντι στους αγαπημένους μας», πρόσθεσε.

Σχετικά με την πορεία της καμπύλης του ιικού φορτίου των λυμάτων και τις εστίες διασποράς στην κοινότητα, ο καθ. Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος εξήγησε: «Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, με έντονες αυξομειωτικές διακυμάνσεις σε υψηλές τιμές ιικού φορτίου. μετρήθηκε ξαφνικά μια σημαντική αύξηση, πάνω από τα όρια της πειραματικής αβεβαιότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει τεράστια σημασία να μπορούμε να μετράμε εκτός από το ιικό φορτίο στον συνολικό πληθυσμό και το ιικό φορτίο σε τοπικό επίπεδο, ώστε να εντοπίσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που επιταχύνουν τη διασπορά του ιού. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμη δυνατόν στη Θεσσαλονίκη, αν και υπάρχει θετική ανταπόκριση από την ΕΥΑΘ στο να τοποθετηθούν δειγματολήπτες σε αντιπροσωπευτικά σημεία του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη».

Στα συνημμένα διαγράμματα του ΑΠΘ, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα -όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ- οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, την οποία ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

