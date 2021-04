Life

Φένια και Έλενα Τσικιτίκου: οι δίδυμες που “εισβάλλουν” στην “Φάρμα” (βίντεο)

Τι λένε οι δίδυμες για τους παίκτες που ήδη συμμετέχουν στην “τηλεοπτική περιπέτεια” του ΑΝΤ1.

Είναι δίδυμες, καλλονές, επαγγελματίες χορεύτριες και δασκάλες χορού και θα «εισβάλλουν» στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Η Φένια και η Έλενα Τσικιτίκου μίλησαν την Παρασκευή στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Συζητώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά οι αδελφές Τσικιτίκου αναφέρθηκαν στην προσωπική ζωής τους, τις ασχολίες και την ηλικία τους.

Ακόμη, σχολίασαν και ορισμένους από τους παίκτες που ήδη συμμετέχουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

