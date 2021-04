Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ποιες περιοχές εντάσσονται στο “βαθύ κόκκινο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαμορφώνεται ο υγειονομικός χάρτης της χώρας μας. Αυστηρή προειδοποίηση στους κατοίκους Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

Νέες περιοχές της χώρας εντάσσονται από τις 6 το πρωί του Σαββάτου σε καθεστώς “σκληρού” lockdown, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, καθώς και για τους Δήμους Σερρών, Κόνιτσας, Σκύρου, Αστυπάλαιας, Ρόδου και Χάλκης.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) παραμένουν η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου και Μυκόνου. Επίσης οι Δήμοι Καλυμνίων, Χίου, Ανωγείων, Χανίων, Ιωαννιτών, Κατερίνης, Αμφίπολης, Βέροιας, Σκιάθου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Ορεστίδος, Γρεβενών.

Στο ίδιο επίπεδο εντάσσονται επίσης και η Λέρος, η δημοτική κοινότητα Γαλατινής της δημοτικής ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά τη λήξη του ειδικού καθεστώτος πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης εντάσσονται: η τοπική κοινότητα Διστράτου του Δήμου Κόνιτσας, ο καταυλισμός Ρομά της τοπικής κοινότητας Περάματος στα Ιωάννινα, η δημοτική κοινότητα Λέκα στη Σάμο.

Στις περιοχές αυτές, από αύριο το πρωί στις 6, θα ισχύουν τα εξής:

Προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ' οίκον των κατοίκων και απαγόρευση κυκλοφορίας καθ' όλο το 24ωρο, εξαιρουμένης της κίνησης για λόγους υγείας (sms κωδικός 1) ή για λόγους τροφοδοσίας (sms κωδικός 2 - και με εξαίρεση το διάστημα μεταξύ 18:00 και 06:00 της επόμενης) ή για λόγους εργασίας, (για τις υπηρεσίες που μένουν ανοικτές και με τη σχετική βεβαίωση).

Η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των γεωγραφικών ορίων επιτρέπεται για λόγους υγείας και μόνο.

Επίσης, θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων λιανεμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση καταστήματα τροφίμων, φαρμακείων και πρατηρίων υγρών καυσίμων. Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων (delivery) έως τις 23:00 .

Αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες με την παρουσία έως 9 ατόμων α' βαθμού συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από τους θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Βγαίνουν από το καθεστώς πολύ αυξημένου κινδύνου: οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Ηρακλείου, καθώς και ο Δήμος Μετσόβου.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αχαία, όπου παρουσιάζεται έξαρση των κρουσμάτων, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.