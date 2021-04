Κοινωνία

ΕΚΑΜ Κρήτης: Εντυπωσιακές εικόνες από την εκπαίδευση (βίντεο)

Τα στελέχη της πέρασαν αυστηρό σχολείο επιλογής και οι εικόνες είναι ενδεικτικές των ικανοτήτων τους.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα έχει αποκτήσει εδώ και λίγους μήνες η Κρήτη. Οι ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας του νησιού, από τον Οκτώβριο του 2020 μετονομάστηκαν από Ομάδα Ειδικών Αποστολών και ενεργοποιούνται με εντολή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη της μονάδας εκπαιδεύονται καθημερινά με πραγματικά πυρά, προκειμένου να προσομοιάσουν όσο το δυνατόν τις πραγματικές συνθήκες.

Το αφιέρωμα στην ΕΚΑΜ Κρήτης ετοίμασε η Ευαγγελία Καρεκλάκη για το Cretalive.

Στη Μονάδα υπηρετούν στελέχη της πρώην Ομάδας Ειδικών Αποστολών Κρήτης, αλλά και νέοι αστυνομικοί, που κατάφεραν να τελειώσουν με επιτυχία το αυστηρότερο σχολείο επιλογής στην ΕΛ.ΑΣ.