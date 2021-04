Κόσμος

Κυκλώνας “Σερότζα”: εκατόμβη νεκρών σε Ινδονησία και Ανατολικό Τιμόρ (εικόνες)

Αυξάνεται δραματικά ο κατάλογος των νεκρών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, μετά το πέρασμα του φονικού τυφώνα.

Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας και το Ανατολικό Τιμόρ εξαιτίας του τροπικού κυκλώνα Σερότζα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, έχουν εξακριβωθεί 130 θάνατοι σε αρκετά νησιά κοντά στο Ανατολικό Τιμόρ, όπου καταμετρώνται 27 θάνατοι.

Με βάση τους προηγούμενους επίσημους απολογισμούς, οι δύο χώρες είχαν καταγράψει 113 νεκρούς.