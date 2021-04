Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: Σύσκεψη της Επιτροπής με το “βλέμμα” στα σχολεία

Νωρίτερα και με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Τα σενάρια για το Πάσχα και τα σχολεία.

Παρουσία της Υπουργού Παιδείας συνεδριάζει σήμερα, αντί για την Παρασκευή, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, με βασικό αντικείμενο το άνοιγμα κάποιων τάξεων των σχολείων, αλλά και την επανεξέταση των μέτρων για την αγορά σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη.

Η Επιτροπή θα μελετήσει τα στοιχεία της πανδημίας των τελευταίων ημερών και θα κληθεί να δώσει τις εισηγήσεις της στην κυβέρνηση.

Τα self test, η διάθεση των οποίων ξεκινά σήμερα προς εκπαιδευτικούς και μαθητές της Αθήνας κα της Θεσσαλονίκης, αποτελούν το ισχυρότερο «όπλο» για το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Απριλίου. Προτεραιότητα είναι η διά ζώσης επαναλειτουργία της Γ’ Λυκείου και σειρά έχουν οι μαθητές των δύο τάξεων του Λυκείου και των Γυμνασίου. Ειδικότερα το Γυμνάσιο δεν αποκλείεται να επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Η Γ’ Λυκείου, από την άλλη, είναι πρακτικά δύσκολο να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς τις άλλες δύο τάξεις, αφού οι καθηγητές είναι ανέφικτο να κάνουν διά ζώσης και τηλεκπαίδευση ταυτόχρονα.

Γρίφο αποτελεί και το Πάσχα και κυρίως οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, με την κυβέρνηση να αφήνει «παράθυρο» διά στόματος Γεραπετρίτη και τους πολίτες να «επενδύουν» τις ελπίδες τους ότι φέτος θα κάνουν άλλο Πάσχα.

Τα πάντα, ωστόσο, θα κριθούν από την πορεία της πανδημίας, τον αριθμό των διασωληνωμένων και την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εξακολουθεί να είναι μεγάλη, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Εξετάζεται, πάντως, και το σενάριο μετακίνησης σε νομούς με ανάλογο ιικό φορτίο και επιδημιολογική εικόνα. Αυτό που απορρίπτεται είναι η μετακίνηση μόνο των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τόσο η κυβέρνηση όσο και η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζουν είναι η κόπωση και ως εκ τούτου, η αναζήτηση «βαλβίδων» αποσυμπίεσης.

