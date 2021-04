Life

Creed III: Κρεμάει τα γάντια του ο Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε οτι ο 74χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα επανέλθει στον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποφάσισε να... κρεμάσει τα γάντια του και να μην επανέλθει στον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα, καθώς σύμφωνα με το The Hollywood Reporter ο 74χρονος ηθοποιός δεν θα εμφανιστεί στο επερχόμενο Creed III.

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για την απόφαση αυτή.

Ο Σταλόνε υποδύθηκε το ρόλο του Ρόκι στις δύο ταινίες Creed, ως μέντορας του Άντονις Κριντ - γιου του αντιπάλου του, Απόλο Κριντ -, που υποδύθηκε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Με το Creed III, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Νοεμβρίου του 2022, θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ο Τζόρνταν.

«Η σκηνοθεσία ήταν πάντα μια φιλοδοξία, αλλά ο χρόνος έπρεπε να είναι ο σωστός», δήλωσε πριν από καιρό στο The Hollywood Reporter ο ηθοποιός.

«Αυτό το franchise και συγκεκριμένα τα όσα θα διαδραματιστούν στο Creed III είναι βαθιά προσωπικά για μένα», πρόσθεσε ο Τζόρνταν και συμπλήρωσε: «Ανυπομονώ να μοιραστώ το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Άντονις Κριντ με την ευθύνη του να είμαι σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής».

