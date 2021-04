Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Rapid test: Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν 9 δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε κεντρικά σημεία της Αττικής, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.632 rapid test και ανευρέθηκαν 148 θετικά (3,19%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές.





ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου: 484 rapid test με 7 θετικά (1,44%), αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Περιστερίου: 702 rapid test με 23 θετικά (3,27%), αφορούν σε 11 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου: 324 rapid test με 22 θετικά (6,79%), αφορούν σε 10 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου: 322 rapid test με 16 θετικά (4,96%), αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πεζόδρομος Ερμού: 605 rapid test με 20 θετικά (3,30%), αφορούν σε 13 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι: 400 rapid test με 16 θετικά (4,00%), αφορούν σε 12 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Πλατεία Ηρώων: 664 rapid test με 21 θετικά (3,16%), αφορούν σε 12 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Πλατεία Αττάλειας: 585 rapid test με 6 θετικά (1,02%), αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά: 546 rapid test με 17 θετικά (3,11%), αφορούν σε 7 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη