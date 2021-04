Πολιτική

Δένδιας: ελπίζω σε επανέναρξη συνεννόησης με την Τουρκία

«Εάν η Τουρκία κρατήσει μια καλή συμπεριφορά θα πάω στην Άγκυρα», τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β’.

«Εάν η Τουρκία κρατήσει μια καλή συμπεριφορά θα πάω στην Άγκυρα και ελπίζω ότι και εκεί θα υπάρξει μια επανέναρξη συνεννόησης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β’.

«Δεν έχω υπεραισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μία δυνατότητα να μιλάμε, μέσα στα πλαίσια της λογικής και του δικαίου βεβαίως. Γιατί αν είναι να μιλάμε στο πλαίσιο της αυθαιρεσίας, δεν χρειάζεται να μιλάμε», τόνισε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε ότι πριν πάει στην Άγκυρα, θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη ότι τη Δευτέρα θα μεταβεί στην ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη για να ανοίξει το προξενείο εκεί. Όπως σημείωσε, υπάρχουν Έλληνες εκεί, τους οποίους συνάντησαν και στο πρόσφατο ταξίδι με τον πρωθυπουργό στην Τρίπολη.

«Ο πρωθυπουργός έκανε μία πολύ καλή επίσκεψη στη Λιβύη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών και εξήγησε: «Μπόρεσε και αποκατέστησε διαύλους επικοινωνίας που είχαν διακοπεί προηγουμένως. Επανέρχονται στην ομαλότητα, που είναι καλό και για αυτούς. Διότι αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε είναι και το δικό τους συμφέρον. Είναι μία χώρα η οποία θέλει να ξαναγίνει κράτος και να φύγουν οι ξένες δυνάμεις από εκεί. Τι πιο λογικό;».

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον κ. Ιερώνυμο, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο τον ενημέρωσε για τα εθνικά και τα ευρύτερα θέματα, τα οποία χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι για εμένα πάντα μία πολύ μεγάλη χαρά, μία προσωπική ευχαρίστηση, να συναντώ τον Μακαριώτατο και να έχω μαζί του μία ειλικρινή συζήτηση», ανέφερε. «Όπως είναι νομίζω γνωστό, ο Μακαριώτατος, και γενικά η Εκκλησία της Ελλάδος, έχουν ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα», προσέθεσε.

