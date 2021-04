Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Καλά νέα” για τη διασπορά του κορονοϊού από τα λύματα

Τι έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις του ΑΠΘ για τα λύματα και την διασπορά του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη.

Τάση αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης διαφαίνεται στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανιχνεύεται σε επίπεδο αντίστοιχο με την τιμή της 29ης Μαρτίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει μια ανοδική της πορεία, που κορυφώθηκε στις 5 Απριλίου, όταν καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή της τρέχουσας πανδημικής περιόδου στην πόλη.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 07/04 και της Πέμπτης 08/04 είναι:

- Μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 05/04 και της Τρίτης 06/04.

-Μειωμένη κατά 27% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 31/3 και Πέμπτης 01/4.

«Είναι ενθαρρυντικό ότι για πρώτη φορά την τελευταία περίοδο σε τρεις συνεχόμενες ημέρες παρατηρούμε μια τάση μείωσης των τιμών του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης. Το αν η τιμή της 5ης Απριλίου ήταν η υψηλότερη της περιόδου και περνάμε σε φάση επιπέδωσης ή και αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής καμπύλης είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε κάποιες μέρες, για να το εκτιμήσουμε με ασφάλεια μέσα από τις καθημερινές μας μετρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως διευκρίνισε, «μια μείωση της τάξης του 30% μπορεί να μας απομακρύνει -έστω οριακά- κάτω από το επίπεδο του συναγερμού», ωστόσο «το χαμηλότερο ιικό φορτίο δε συνεπάγεται ταυτόχρονη αποσυμπίεση του συστήματος υγείας, η εικόνα στα νοσοκομεία αντιστοιχείται πάντοτε μέρες αργότερα με την εκάστοτε επιδημιολογική έξαρση ή αποκλιμάκωση» , γι' αυτό «απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων από όλους μας, πολύ δε περισσότερο καθώς σταδιακά ανοίγουν κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

