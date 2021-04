Αθλητικά

Κολοσσός - ΑΕΚ: Ήττα για την Ένωση

Οι Ροδίτες μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η ΑΕΚ «στραβοπάτησε» στη Ρόδο, γνωρίζοντας την ήττα, με 79-72, από τον Κολοσσό, για την 21η αγωνιστική της Βasket League. Οι Ροδίτες, χάρη στους 25 πόντους του Γκλιν Ουότσον και τους 22 του Κερέμ Καντέρ, βάζουν πλώρη για πλέι οφ. Οι «θαλασσί» ξέφυγαν με +20 (30-10 στο 9') και έδειξαν χαρακτήρα ακόμη κι όταν η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της, με «αιχμές του δόρατος» τους Ντάριλ Μέικον και Κιθ Λάνγκφορντ.

Ο Κολοσσός έφτασε τους 19 βαθμούς σε 21 αγώνες και βρίσκεται εντός της προνομιούχου οκτάδας που θα συνεχίσει στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ μετρά 34 βαθμούς σε 20 αγώνες και βλέπει το Λαύριο (σ.σ. νίκησε την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική) να έχει πλέον προβάδισμα για τη 2η θέση, καθώς η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έχει 34 βαθμούς σε 19 αγώνες.

Ο Κολοσσός μπήκε με περισσότερη ενέργεια, προσπέρασε με +13 (13-0 στο 5') και με +20, (30-11 στο 9ο λεπτό), ενώ η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 30-11. Οι Κίνγκσλεϊ Μόουζες και Ντάριλ Μέικον ανέλαβαν επιθετικές πρωτοβουλίες για την Ένωση, αλλά η διαφορά δεν έπεσε κάτω από τους 8 πόντους (30-22 στο 14ο λεπτό). Όμως, η επιβλητική παρουσία του Κερέμ Καντέρ στη ρακέτα, δεν επέτρεψε ανατροπή για την ΑΕΚ, καθώς ο Τούρκος σέντερ μετρούσε 14 πόντους στο α΄ μέρος.

Η αντίδραση της ΑΕΚ απέφερε καρπούς στο 3ο δεκάλεπτο, όταν προσπέρασε με +4, 48-52, με λύσεις από Κιθ Λάνγκφορντ και Ντάριλ Μέικον. Οι Ροδίτες είχαν πίστη στις δυνάμεις τους και στο 30ο λεπτό βρέθηκαν στο +1, 58-57, με καλάθι του Γκλιν Ουάτσον, στο τέλος. Ο τελευταίος ήταν και ο παίκτης που οδήγησε στη νίκη τον Κολοσσό στην 4η περίοδο, όταν πέτυχε δύο μεγάλα καλάθια στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 30-11, 41-31, 58-57, 79-72

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 7 (1), Άρτις 3, Άντριτς 9 (2), Καντέρ 22 (1), Μπιλλής, Καμαριανός, Ουάτσον 25 (3), Λιάπης, Ζάρας 13 (2), Αγγελάκος

ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 3, Λάνγκφορντ 20 (2), Ματσιούλις, Γιάνκοβιτς, Γκίκας, Μέικον 22 (4), Κατσίβελης 5, Χρυσικόπουλος 6 (1), Ζήσης 4, Μαυροειδής, Μόουζες 12 (1)

