Δολοφονία Καραϊβάζ – Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1: ήθελαν να σιγουρευτούν ότι είναι νεκρός

Τι λέει ο Πρ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, που υπήρξε και φίλος του δημοσιογράφου.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε φίλους πολλούς συνδικαλιστές της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας για την δολοφονία του δημοσιογράφου έξω από το σπίτι του.

Όπως ανέφερε, ουδέποτε του είχε αναφέρει ότι φοβόταν ή τον απασχολεί κάτι συγκεκριμένο, λέγοντας πως δεν μιλούσε σε κανέναν ούτε όπως φαίνεται στην ίδια την οικογένεια του.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ασχολιόταν με διάφορα αιχμηρά θέματα, πχ. την νύχτα και όταν του έλεγα «δεν φοβάσαι; εγώ είμαι αστυνομικός, έχω όπλο κτλ. Εσύ; Δεν φοβάσαι;» και μου έλεγε «όχι, εγώ εδώ είμαι».

Ερωτηθείς για τον τρόπο δράσης των εκτελεστών, ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε πως δείχνει ότι «Κάποιοι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα, να σιγουρευτούν ότι είναι νεκρός, ότι τον σκότωσαν», ενώ σε ότι αφορά την διαλεύκανση της υπόθεσης κατέληξε λέγοντας «έχουμε εμπιστοσύνη στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, έχει κάνει πολύ καλή έρευνα και έχει συλλέξει πολλά στοιχεία.

