Ηλιόπουλος για δολοφονία Καραϊβάζ: Βαρύτατα εκτεθειμένος ο Χρυσοχοΐδης

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, είναι βαρύ χτύπημα στη δημοκρατία και την ελευθερία του Τύπου, που επισύρει πολιτικές ευθύνες και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση επέρριψε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος, τόσο για το γεγονός ότι "έχει χάσει πλήρως το έλεγχο της πανδημίας", όσο και για "την απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινωνίας".

Αναφερόμενος στην διαχείριση της πανδημίας, σε συνέντευξη στον Alpha 98,9 FM, ο κ. Ηλιόπουλος έκανε λόγο για "αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η ελληνική κοινωνία καθώς η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με τη λήψη μέτρων στους χώρους εργασίας, στα Μέσα Μεταφοράς, και δεν ακολούθησε επιθετική πολιτική στα τεστ… Δεν γίνεται το τεστ να είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όταν μάλιστα οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα rapid test στους ασυμπτωματικούς έχουν σοβαρές αποκλίσεις… Και σαν να μην φτάνουν αυτά, τώρα η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο που τα έκλεισε, δηλαδή με περισσότερους μαθητές ανά τάξη, και μεταθέτοντας πάλι την ευθύνη στους μαθητές και τις οικογένειες για τα ενδεχόμενα κρούσματα".

Όσον αφορά στις "πληγές της πανδημίας στην ελληνική οικονομία», υποστήριξε πως "εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν με το επίδομα της αναστολής εργασίας και με το ζόρι βγάζουν τις καθημερινές ανάγκες τους… Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση σχεδιάζει έναν πτωχευτικό που θα κλείσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρνείται να προχωρήσει στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε στην πανδημία, και τώρα προωθεί και ένα νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Σημείωσε "την κατάργηση του 8ώρου, θεσμοθέτηση απλήρωτων 10ωρων, προώθηση ατομικών συμβάσεων εργασίας - μια συνθήκη που και το εργατικό εισόδημα μειώνει, αλλά και διαλύει κάθε έννοια προσωπικής και οικογενειακής ζωής".

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στην δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, μιλώντας για "βαρύ χτύπημα στη δημοκρατία και την ελευθερία του Τύπου, που επισύρει πολιτικές ευθύνες και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη".

Συγκεκριμένα υποστήριξε: "Δεν είναι τυχαίο ότι κεντρικοί παράγοντες της Ε.Ε. τοποθετήθηκαν για το θέμα, ούτε ότι κάθε χρόνο διεθνείς ενώσεις δημοσιογράφων δημοσιεύουν λίστες με δολοφονίες λειτουργών της ενημέρωσης… Πρόκειται για μια οργανωμένη, μαφιόζικη δολοφονία. Δυστυχώς, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Αντί να συναισθανθεί την ευθύνη που τον βαραίνει, βγαίνει και πουλάει success story για την εγκληματικότητα γενικά. Ο ίδιος υπουργός που έχασε μέσα από τα χέρια του τον καταδικασμένο υπαρχηγό της Χ.Α. Ν. Παππά, και που ευθύνεται και για το σκάνδαλο Φουρθιώτη - ένα σκάνδαλο που συνιστά απόδειξη της θεσμικής παρακμής της χώρας".