Κοινωνία

Έκρηξη από γκαζάκι ισοπέδωσε διαμέρισμα φοιτητή (εικόνες)

Το λάθος του φοιτητή που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Οι εικόνες καταστροφής στο σπίτι προκαλούν σοκ.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες καταστροφής στο διαμέρισμα από έκρηξη που προκάλεσε ένα γκαζάκι.

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας που έσπευσε στο διαμέρισμα 4ου ορόφου, στην οδό Κασσάνδρου 85, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκι που βρισκόταν δίπλα στο μάτι της κουζίνας και εξερράγη. Εκείνη την ώρα ο φοιτητής, ένοικος του διαμερίσματος, βρισκόταν στο χώρο της κουζίνας και γλίτωσε από θαύμα, χωρίς να τραυματιστεί.

Μάλιστα από την έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς η πόρτα εισόδου του διαμερίσματος. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε και στους ενοίκους της πολυκατοικίας που βγήκαν έντρομοι έξω στον δρόμο.

Πηγή: grtimes.gr

