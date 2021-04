Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο του

Ο γιος του Γιώργου Καραϊβάζ "ράγισε" καρδιές με τον επικήδειο λόγο του. Με ποιο τραγούδι αποχαιρέτισε τον πατέρα του.

Στην Καλλίφυτο Δράμας, τελέστηκε η κηδεία του Γιώργου Καραϊβάζ, που έπεσε νεκρός σε δολφονική ενέδρα έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και ο γιός του, η αδερφή του που ήρθε από το εξωτερικό για την κηδεία και η μητέρα του, η οποία ζει μόνιμα στην Καλλίφυτο, μαζί με στενούς συγγενείς και φίλους, είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο δημοσιογράφο.

Τραγική φιγούρα στο "τελευταίο αντίο" ο 20χρονος γιος του, Δημήτρης, ο οποίος "ράγισε" καρδιές με τον επικήδειο λόγο του. "Ο πατέρας μου αγαπούσε το καλό φαγητό, τη ζωή, την καλοπέραση και τους ανθρώπους και πιστεύω ότι θα συγχωρούσε και τους δολοφόνους του αν μπορούσε" ανέφερε συγκινημένος.

Μάλιστα, όταν βγήκε η σορός του Γιώργου Καραϊβάζ από το παρεκκλήσι για να μεταφερθεί στο νεκροταφείο, ο γιος του έβαλε το τραγούδι "Το βουνό" για να τον αποχαιρετίσει για τελευταία φορά.

Βίντεο: Star Βορείου Ελλάδας

