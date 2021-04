Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Johnson & Johnson: “Φρένο” στις παραδόσεις εμβολίων στην Ευρώπη

Καθυστερούν οι παραδόσεις στην Ευρώπη λόγω των περιστατικών θρομβώσεων στις ΗΠΑ. Πόσα περιστατικά έχουν αναφερθεί.

Η Johnson & Johnson έκανε γνωστό την Τριτη, λίγες ώρες μετά την «παύση» που ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές Υγείας στους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της, πως θα καθυστερήσει τη διανομή των δόσεων εμβολίων στην Ευρώπη.

«Παρακολουθούμε κι εξετάζουμε τις περιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί με τις ευρωπαϊκές υγειονομικές Αρχές» τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε πως «αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε τις διανομές δόσεων εμβολίων στην Ευρώπη για προληπτικούς λόγους».

«Συνεργαζόμαστε στενά με ιατρικούς εμπειρογνώμονες και υγειονομικές αρχές και υποστηρίζουμε σθεναρά την ανοιχτή επικοινωνία αυτών των πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο κοινό», δήλωσε η Johnson & Johnson.

Νωρίτερα η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων (CDC) της χώρας πρότειναν την προσωρινή αναστολή της χρήσης του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της Covid-19, καθώς έξι άνθρωποι στις ΗΠΑ οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο σκεύασμα ανέπτυξαν σπάνιες μορφές θρομβώσεων, μεταδίδουν οι New York Times.

Τα έξι άτομα που αντιμετώπισαν πρόβλημα μετά τον εμβολιασμό είναι γυναίκες μεταξύ 18 και 48 ετών. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και μια δεύτερη, στη Νεμπράσκα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους του χώρου της υγείας.

Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ενώ ακόμη 9 εκατ. δόσεις έχουνμ αποσταλεί στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία των CDC.

Πρόκειται για σύσταση και όχι εντολή προς τις πολιτειακές αρχές, ωστόσο στα κέντρα εμβολιασμού που διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση οι εμβολιασμοί με Johnson&Johnson σταματούν άμεσα, σε μια κίνηση που σημαίνει ισχυρή σύσταση και προς τις κυβερνήσεις των πολιτειών.

Επιστήμονες της FDA και των CDC θα εξετάσουν από κοινού τη σύνδεση των περιστατικών με το εμβόλιο και θα αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν την άδεια για εμβολιασμό όλων των ηλικιών ή θα θέσουν ηλιακιακούς περιορισμούς.

Η συμβουλευτική επιτροπή των CDC θα συνεδριάσει την Τετάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα ζητήματα - πάλι σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 60 ετών - έχουν υπάρξει στην Ευρώπη με το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca, το οποίο είναι παραπλήσιας τεχνολογίας με εκείνο της J&J.

Τα περισσότερα εμβόλια των οποίων γίνεται χρήση στις ΗΠΑ είναι εκείνα της νέας τεχνολογίας mRNA των Pfizer-BioNTech και Moderna, οι οποίες παραδίδουν αθροιστικά άνω των 23 εκατ. δόσεων την εβδομάδα στη χώρα.

Το πλεονέκτημα του εμβολίου της Johnson είναι ότι είναι μονοδοσικό, σε αντίθεση με όλα τα μέχρι σήμερα εγκεκριμένα ανά τον κόσμο, που χορηγούνται σε δύο δόσεις, ενώ διατηρείται και σε θερμοκρασία ψυγείου, διευκολύνοντας τη χρήση του σε απομακρυσμένες περιοχές με φτωχές υποδομές συντήρησης.

Στην Ελλάδα, οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της J&J αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα.

Στις ηλεκτρονικές προσυνεδριακές συναλλαγές, η μετοχή της Johnson&Johnson υποχωρούσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ώεα Ελλάδος κατά 2,7%.