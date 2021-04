Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει η Αφροδίτη στον Ταύρο (βίντεο)

Για απρόβλεπτες καταστάσεις προειδοποιεί η Λίτσα Πατέρα. Δείτε αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Προβλέψεις για την Τετάρτη για όλα τα ζώδια έκανε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ως μια ημέρα που «μπορεί να γίνουν πολλά και από πολλούς», χαρακτήρισε την σημερινή η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος στο «Πρωινό», «Η Αφροδίτη θα μείνει μέχρι τις 8 Μαΐου στο ζώδιο του Ταύρου, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα σε ατομικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, πχ. εκρήξεις ηφαιστείων, ενώ είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν εξελίξεις και στον συναισθηματικό τομέα».

