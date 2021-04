Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγαλώνει η "μαύρη λίστα" των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένει στα ύψη ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Από το σύνολο των 2.411 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, που ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΕΟΔΥ, τα επτά είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων τα επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις έφθασαν το τελευταίο 24ωρο τις 1169, ενώ στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 299 νέα κρούσματα. Η ανησυχία παραμένει σε Αχαΐα, Εύβοια, Ηράκλειο Λάρισα και Σέρρες.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

