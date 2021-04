Παράξενα

Φλόριντα: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα, σε παραλία με λουόμενους (βίντεο)

Απίστευτες σκηνές σε παραλία της Φλόριντα, όπου ο πιλότος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε παραλία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν ένα αεροσκάφος που συμμετείχε σε επίδειξη υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση… ανάμεσα σε λουόμενους.

Ο πιλότος του αεροσκάφους, τύπου TBM Avenger, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη και έκανε υποχρεωτική προσθαλάσσωση, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των λουόμενων στην Cocoa Beach.

Το ευτύχημα ήταν πως δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

