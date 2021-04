Life

Γρηγόρης Μπιθικώτσης στο “Πρωινό”: ο γιος μου έμαθε για τον γάμο μου στο σχολείο (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη σχέση του με την αδελφή του, το εξώδικο, τον γάμο του που ακυρώθηκε δυο φορές και τον γιο του.

Για την κόντρα με την αδελφή του μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

“Δεν μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα κληρονομικά μας είναι ξεκάθαρα. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μένα. Είχα κάνει εξώδικο αλλά δεν θα θελα να μας δω με την αδελφή μου στα δικαστήρια. Είναι στανάχωρα πράγματα” είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής μίλησε για τον γάμο που οργανώνει με την εκλεκτή της καρδιάς του και τον άχαρο τρόπο με τον οποίο το έμαθε ο γιος του.

“Έχω ακυρώσει τον γάμο μου δύο φορές αλλά όταν ανοίξουν τα πράγματα και μας επιτρέψουν θα πάμε να το κάνουμε. Είμαι με την Ελένη σχεδόν δύο χρόνια και με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Βελτιώνομαι, ενώ ήμουν πολύ νευρικός” τόνισε.

Όσο για το πώς έμαθε για τον γάμο ο γιος του είπε ότι διέρρευσε και ο γιος του το έμαθε στο σχολείο. “Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα” κατέληξε.