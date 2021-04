Πολιτισμός

Νόρα Κατσέλη: σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται η Νόρα Κατσέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κατσέλη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία, η αιτία της οποίας δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ίδια υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και παραμένει υπό παρακολούθηση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά της στο Facebook η αδελφή της, Λούκα Κατσέλη, η κατάστασή της έχει ευτυχώς σταθεροποιηθεί μετα απο χειρουργική αντιμετώπιση και ελπιστεί οτι όλα θα πάνε καλά.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εκ παραδρομής, υπήρξε προηγούμενη ανάρτηση μας, στην οποία λανθασμένα αναφερόταν ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Λούκα Κατσέλη, αδελφή της Νόρας Κατσέλη.