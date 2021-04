Οικονομία

Εικοσιδυός γα εστίαση στον ΑΝΤ1: μεγάλη ανάσα το “άνοιγμα” των μαγαζιών (βίντεο)

Ο εστιάτορας αναφέρθηκε στην «επόμενη ημέρα» και τα μέτρα για την επαναλειτουργία των καταστημάτων από τις 4 Μαΐου.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Δημήτρης Εικοσιδυός, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, η ανακοίνωση για επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης από τις 4 Μαΐου σε εξωτερικούς χώρους ήταν μια «μεγάλη ανάσα» μετά από το lockdown των έξι μηνών, «σαν να μας πήρες από τα χαμηλά και να μας πήγες στην κορυφή του Ολύμπου».

Ανέφερε ότι οι μαγαζάτορες θα τηρήσουν τα μέτρα που θα οριστούν και ότι ευελπιστούν να κάνουν το ίδιο και οι πολίτες, ώστε να μην υπάρξουν νέα προβλήματα, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουν σωρευτεί μια σειρά από υποχρεώσεις για τους καταστηματάρχες, με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι αφού «ανοίξουν το συρτάρι» στις 4 Μαΐου και μετά.

Τέλος, σημείωσε ότι η λειτουργία του delivery βοήθησε να μείνουν ανοιχτά πολλά μαγαζιά και να βγάζουν τα έξοδα τους, λέγοντας ότι ουδείς έβγαλε μεγάλα κέρδη και παράλληλα ότι τα μαγαζιά μένοντας εν λειτουργία έκαναν «κοινωνική προσφορά», προς όλους όσοι δεν μπορούσαν να μαγειρέψουν για να φάνε είτε διότι δούλευαν είτε από άλλες αιτίες.

