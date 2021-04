Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός: Πολύτιμη νίκη για τους Αγρινιώτες

Σπουδαίο βήμα παραμονής στη Super League έκανε στους «Ζωσιμάδες» ο Παναιτωλικός. Χάρη στο γκολ του Έλντερ Μπαρμπόσα (20’), ο σύλλογος του Αγρινίου επικράτησε με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των Play Out. «Φλύαροι» οι γηπεδούχοι και με το μυαλό στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (Μεγάλη Τετάρτη, 19:00), είχαν δοκάρι με τον Χρήστο Ελευθεριάδη.

Έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο τέταρτο, ο Παναιτωλικός ανέπτυξε επιθετική δραστηριότητα. Και κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησε: έπειτα από σέντρα από τα αριστερά, με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής ο αφύλακτος Μπαρμπόσα πέτυχε το 0-1! Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα, μα το σουτ του Χουάν Ντομίνγκεθ (22’) κατέληξε στην αγκαλιά του Κρίστοφερ Κνετ ενώ σαφώς μεγαλύτερη στιγμή ήταν αυτή του 39ου λεπτού, όταν μετά την προσπάθεια του Φαμπρίτσιο Μπρένερ, το πλασέ του Ελευθεριάδη σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Στην άλλη πλευρά, ο Γιούρι Λοντίγκιν με διπλή προσπάθεια απεσόβησε την προσπάθεια του Φρεντερίκο Ντουάρτε (37’) και με γροθιές το φάουλ του Μπαρμπόσα (43’).

Η είσοδος του Σάντι Κρίζμαν έκανε πιο επιθετικό τον ΠΑΣ του Αργύρη Γιαννίκη που έφτασε στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου στο 75%-25% την κατοχή μπάλας. Χωρίς ωστόσο ο «Άγιαξ της Ηπείρου» να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Το σουτ του Σταύρου Πήλιου (58’) ήταν μία πρώτη προειδοποίηση για την εστία του Κνετ και η προβολή του Κρίζμαν (66’) μία δεύτερη. Τρίτη δεν υπήρξε μιας και οι φιλοξενούμενοι του Τραϊανού Δέλλα κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τους κινδύνους και να πάρουν μια υπερπολύτιμη νίκη – την πρώτη φετινή εκτός έδρας – στην προσπάθεια που κάνουν να παραμείνουν στην κατηγορία.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (46’ Κριζμάν), Παντελάκης, Πήλιος, Σάλιακας, Κάργας, Κάστρο, Ντομίνγκεθ (64’ Παμλίδης), Λιάσος, Ελευθεριάδης (64’ Νάουμετς), Μπρένερ (64’ Δούμτσης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Μανθάτης (79’ Ματσόλα), Ντάλσιο, Κωνσταντόπουλος, Καρασαλίδης, Εντινγκά, Μπαρμπόσα, Ντίας, Μεντόσα (85’ Καρέλης), Ντουάρτε (72’ Ταχάρ), Βέργος (79’ Μαλής).

