Κέιτλιν Τζένερ: Υποψήφια για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας

Η Κέιτλιν Τζένερ, πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων και μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά της για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, μια υποψηφιότητα που την καθιστά το πρώτο διεμφυλικό άτομο που διεκδικεί το συγκεκριμένο πόστο στις ΗΠΑ.

«Είμαι μέσα», διαβεβαίωσε, σε ένα δελτίο τύπου, η Τζένερ, η οποία θα ξεκινήσει επισήμως την εκστρατεία της «τις επόμενες εβδομάδες».

«Είμαι μια αυθεντική νικήτρια και το μόνο «αουτσάιντερ», που μπορεί να βάλει τέλος στην καταστροφική θητεία» του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, υπογράμμισε η διάσημη διεμφυλική, υποστηρίκτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εδώ και πολύ καιρό.

«Υπήρξα μία «ταραχοποιός» γεμάτη συμπόνια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, από τότε που εκπροσώπησα τις ΗΠΑ και κέρδισα ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο έως που βοήθησα να προκριθεί το κίνημα για την ισότητα», σημείωσε η Κέιτλιν Τζένερ, ηλικίας 71 ετών και πρώην πατριός της πρωταγωνίστριας των τηλεριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν.

Η Τζένερ έχει εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια «εδώ και περίπου 50 χρόνια».

«Ήρθα εδώ διότι γνώριζα πως οποιοσδήποτε, ασχέτως της ιστορία του ή της κοινωνικής του κατάστασης, μπορούσε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα», εξηγεί η ίδια.

Επιπλέον, κατήγγειλε «την καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων» από το κλείσιμο της οικονομίας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του νέου κορονοϊού, «μια ολόκληρη γενιά παιδιών» που στερήθηκαν το σχολείο για έναν χρόνο και «πολύ υψηλούς φόρους, που καταστρέφουν τις θέσεις εργασίας, κάνουν τις οικογένειες να υποφέρουν και ρίχνουν ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτίο στους ώμους των πλέον ευάλωτων».

Η πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ θα μπορούσε να οργανώσει σύντομα ένα δημοψήφισμα για την παύση του κυβερνήτη της, που ήταν κάποτε πολύ δημοφιλής, όμως η λάμψη του έχει ξεθωριάσει μετά την απόφασή να επιβάλει αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Οι αρχές πρέπει να επιβεβαιώσουν έως τα τέλη Απριλίου ότι ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών (περίπου 1,5 εκατομμύριο) για την οργάνωση αυτής της «κάλπης ανάκλησης» έχει επιτευχθεί.

Εφόσον αυτό συμβεί, ένα δημοψήφισμα θα πρέπει να οργανωθεί για να ερωτηθούν οι Καλιφορνέζοι αν επιθυμούν την αντικατάσταση του Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, και εάν ναι, από ποιον.

Ο πρώην αθλητής, που γεννήθηκε ως Μπρους Τζένερ, έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου το 2015 για να γίνει γυναίκα και πήρε το όνομα Κέιτλιν.

Είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, όμως είχε πει ότι μετάνιωσε για την απόφαση αυτή δύο χρόνια αργότερα, εκτιμώντας πως η διεμφυλική κοινότητα είχε βρεθεί «επανειλημμένως στο στόχαστρο» του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

