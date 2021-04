Αθλητικά

Ατρόμητος - Λαμία: “Λευκή” ισοπαλία στο Περιστέρι

Ο Ατρόμητος κατάφερε να πάρει πολύτιμη, «λευκή» ισοπαλία κόντρα στη Λαμία στο Περιστέρι.

Παρά το ότι αγωνίστηκε για περίπου μία ώρα με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Ανδρέα Γιαννιώτη με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο Ατρόμητος κατάφερε να πάρει πολύτιμη, «λευκή» ισοπαλία κόντρα στη Λαμία στο Περιστέρι, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των Play Out της Super League. Ακυρωθέν γκολ στην... επεισοδιακή φάση του 33ου λεπτού για τους Φθιώτες που έχασαν την ευκαιρία να σφραγίσουν την παραμονή τους.

Τα σουτ των Γιώργου Γιακουμάκη (6’) και Χαβιέ Ούμπιδες (24’) δεν ανησύχησαν τον Επασί Μποκά και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πιο πολύ ο προπονητής της Λαμίας αγχώθηκε με την αναγκαστική αλλαγή του Ντάνι Μπεχαράνο. Ωστόσο, τον… ηρέμησε το ολέθριο λάθος του Ανδρέα Γιαννιώτη. Σε μια ανύποπτη φάση στο 33’, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής και, έπειτα από τη χρήση του VAR, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του Δημήτρη Καραντώνη! Ο Σάββας Παντελίδης «θυσίασε» τον Μπράιν Ραμπέγιο για να βάλει τον Χρήστο Θεοδωρακάκη κάτω από τα δοκάρια, με τον Μίλος Ντέλετιτς, με διπλή προσπάθεια, να σκοράρει από το φάουλ που καταλογίστηκε! Το γκολ, όμως, με τη χρήση του βίντεο και πάλι, δεν κατακυρώθηκε καθώς ο ευρισκόμενος σε θέση οφσάιντ, Λαζάρ Ρόμανιτς, εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα του Ατρόμητου! Το 0-0 παρέμεινε ως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο Επασί έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν με σχετική ευκολία τις επιθέσεις της Λαμίας μακριά από την εστία τους. Φάσεις με το σταγονόμετρο στο δεύτερο μέρος. Ένα δυνατό, πλην άστοχο, σουτ του Άνχελ Μαρτίνεθ στο 67’, ένα ακόμα του Ντέλετιτς δέκα λεπτά αργότερα κι ένα του Πίτι στο 88’ – όλα με την ίδια κατάληξη – ήταν οι μοναδικές αξιοσημείωτες. Με τη «λευκή» ισοπαλία να μένει μέχρι τέλους, Ατρόμητος και Λαμία απέκτησαν διαφορά τεσσάρων και πέντε βαθμών, αντίστοιχα, από τον προτελευταίο της βαθμολογίας, Παναιτωλικό, δυο στροφές πριν το φινάλε των αγώνων κατάταξης.

Oι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γκαλβάο, Γούτας, Μαυρομμάτης, Σάλομον, Ούμπιδες, Νταβιώτης (56’ Νάτσος), Μανούσος, Ραμπέγιο (35’ Θεοδωράκης), Γιακουμάκης (82’ Χριστοδουλόπουλος)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Προβυδάκης (72’ Βλάχος), Μαρτίνεθ, Αντέτζο, Τζναετόπουλος, Τζανδάρης, Μπεχαράνο (25’ Γκούγκα), Ρόμανιτς (72’ Πίτι), Ντέλετιτς, Βύντρα (61’ Βασιλακάκης), Καραμάνος

