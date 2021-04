Τεχνολογία - Επιστήμη

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: ο ΕΟΔΥ για κρούσμα στην Αττική

Τι αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού για την ασθενή και όσα προέκυψαν από την ιχνηλάτηση.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής, σχετικά με την εμφάνιση της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα:

Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ταυτοποιήθηκε στο ΙΙΒΕΑΑ θετικό δείγμα για τον ιό SARS-CoV-2 με το στέλεχος Β.1.617.1 το οποίο αποτελεί το επικρατές στέλεχος στην Ινδία.



Το κρούσμα ανιχνεύθηκε σε μαζική δειγματοληψία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για γυναίκα 33 ετών, αλλοδαπή, που ζει στην Αττική, με ιστορικό ταξιδιού από το Ντουμπάι στις 4/4/2021 και με αρνητικό PCR τεστ από τη χώρα αναχώρησης. Το κρούσμα εμφάνισε συμπτώματα μετά την είσοδό της στη χώρα, χωρίς όμως να απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Τα κλινικά συμπτώματα έχουν αποδράμει πλήρως, έχει ολοκληρωθεί η απομόνωσή της και ο ΕΟΔΥ έχει ήδη ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος.

Το στέλεχος Β.1.617.1 χαρακτηρίζεται από μια σειρά μεταλλάξεων στο γονίδιο της ακίδας (Spike) του ιού, μεταξύ των οποίων το συνδυασμό E484Q και L452R. Το στέλεχος που ανιχνεύθηκε στο κρούσμα φέρει και τις δύο μεταλλάξεις.



Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη φυλογενετική ανάλυση που έχει διεξαχθεί, δείχνουν ότι το στέλεχος Β.1.617.1 που απομονώθηκε από το κρούσμα, προέρχεται από την επαρχία Maharashtra της Ινδίας, την περιοχή δηλαδή όπου χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά το μεταλλαγμένο στέλεχος.

ο πρώτο κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης είχε εντοπισθεί στην Πάτρα. Το συγκεκριμένο ήταν λίγο διαφοροποιημένο από το τυπικό στέλεχος της μετάλλαξης και αφορούσε Έλληνα, χωρίς ιστορικό ταξιδιού, ο οποίος μάλιστα δεν χρειάσθηκε καν να νοσηλευθεί.

Οι επιστήμονες εμφανίζονται προβληματισμένοι για την εμφάνιση της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα, λόγω της ευρείας διασποράς της νόσου από το εν λόγω στέλεχος, ενώ ακόμη ελέγχεται η επικινδυνότητα της, σύμφωνα με όσα είπε η Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1.

Η μετάλλαξη έχει μετατρέψει σε «κόλαση» την Ινδία, με εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα σε λίγες ημέρες.

