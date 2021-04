Κόσμος

Σενεγάλη: Τραγωδία σε μαιευτήριο - Νεογέννητα κάηκαν ζωντανά

Ασύλληπτη τραγωδία από φωτιά σε μαιευτική κλινική στην Σενεγάλη.

Τέσσερα νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα νοσοκομείο της πόλης Λινγκέρ της Σενεγάλης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Μαγκάτε Λο, δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο δήμαρχος Άλι Νγκουίλε Ντιαγιέ έκανε λόγο όμως για δυσλειτουργία μιας μονάδας κλιματισμού στη μαιευτική κλινική, όπου εκείνη την ώρα νοσηλεύονταν έξι μωρά.

«Δυστυχώς, θρηνούμε τέσσερις νεκρούς», είπε, διευκρινίζοντας ότι τα δύο άλλα μωρά τραυματίστηκαν. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε πέραν της κλινικής αυτής.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, η Νγκονέ Νγκομ, επιβεβαίωσε τον θάνατο των μωρών, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

