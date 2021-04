Συνταγές

Ο Λευτέρης Λαζάρου στον ΑΝΤ1 για τις συνταγές που “τρέλαναν” τον Κάρολο

Τι ζήτησε το Μπάκιγχαμ από τον διάσημο σεφ και τι λέει εκείνος για την σημασία που έχει η διάδοση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Για την ευρεία απήχηση που είχαν τα πιάτα που ετοίμασε για τους καλεσμένους της Προέδρου της Δημοκρατίας στο δείπνο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Λευτέρης Λαζάρου.

Ο διακεκριμένος σεφ είπε ότι δεν γνωρίζει πως διέρρευσε η πληροφορία ότι ο πρίγκιπας Κάρολος και το Μπάκιγχαμ ζήτησαν επισήμως να τους σταλούν οι συνταγές τις οποίες ετοίμασε για τους καλεσμένους της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, καθώς ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ενθουσιάστηκε από όσα γεύτηκε, καθώς η σχετική επιστολή εστάλη στην εθιμοτυπία της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μάλιστα ο ίδιος δεν την έχει δει.

Όπως τόνισε ο Λευτέρης Λαζάρου είναι χαρούμενος για την απήχηση των πιάτων του, κυρίως όμως καθώς αυτά και ο ίδιος γίνονται πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και ότι άνθρωποι σε άλλες χώρες μαθαίνουν για το ελαιόλαδο, το φιστίκι Αιγίνης και άλλα μοναδικά προϊόντα του τόπου μας.

Όπως είπε, «Το πιο σπουδαίο για εμάς είναι ότι θα ανιχνεύσουν τα ελληνικά προϊόντα και οι επαγγελματίες μάγειρες στους οποίους πήγαν οι συνταγές που ετοιμάσαμε στο προεδρικό», προσθέτοντας ότι το χριστόψαρο που ετοίμασε είναι διαδεδομένο και στην Αγγλία και συμπληρώνοντας ότι «τα ελληνικά ψάρια είναι μοναδικά στον κόσμο, η Ελλάδα είναι ένα απέραντο νησί».

Μάλιστα, δήλωσε πρόθυμος «να πάω και στο Λονδίνο αν μου ζητηθεί, όπως το έχω κάνει και σε άλλες χώρες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και το ελαιόλαδο και τα προϊόντα μας».

