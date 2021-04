Κοινωνία

Μαυρακάκης για γηροκομείο στα Χανιά: έκαναν “φυτά” τους ηλικιωμένους - Είχαν ένα γραφείο τελετών για τους χτυπημένους

Τι υποστηρίζει ο πρώην υπάλληλος της δομής στα Χανιά, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο ελέγχου, για δεκάδες θανάτους μέσα σε λίγους μήνες

Ένας από τους βασικότερους μάρτυρες της υπόθεσης θανάτων δεκάδων ηλικιωμένων σε γηροκομείο μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Η κατάθεση του, είναι μεταξύ εκείνων από συνολικά 20 καταθέσεις νυν και πρώην εργαζόμενων στον οίκο ευγηρίας και τις 12 καταγγελίες από συγγενείς φιλοξενούμενων στο γηροκομείο, οι οποίοι έχουν αποβιώσει.

Ο Δημήτρης Μαυρακάκης, υπάλληλος στο γηροκομείο από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, είπε στον Νίκο Ρογκάκο και τον Παναγιώτη Στάθη ό,τι ήταν συχνοί οι θάνατοι στο γηροκομείο και ότι «πέθαναν σε μία εβδομάδα 14 άνθρωποι και για όλους τα πιστοποιητικά έγραφαν ανακοπή καρδιάς, χωρίς να έρθει γιατρός να τους δει».

«Τους έδιναν μια μπανάνα σε πέντε άτομα, γενικά οι συνθήκες δεν ήταν καλές σε σχέση με τα τρόφιμα. Ήταν άνθρωποι που ήταν 100 κιλά και «έφευγαν» 40 κιλά», υποστήριξε ο πρώην εργαζόμενος στο γηροκομείο, αναφέροντας ακόμη ότι «καλούσαν συγκεκριμένο γραφείο τελετών που αναλάμβανε τους ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί, για να καλύπτει τα σημάδια».

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών, ο Δημήτρης Μαυρακάκης είπε, μεταξύ άλλων, για την ηλικιωμένη για την οποία έγινε και εκταφή ό,τι «στην βάρδια μου ήταν μια γυναίκα που είχε πέσει και χτυπήσει στο κεφάλι και αντί να την πάνε στο νοσοκομείο, της έβαλαν γάζες στο κεφάλι και την τρίτη ημέρα πέθανε».

Σημείωσε ακόμη ότι «τους έκαναν φυτά γιατί το βράδυ ήταν ένας υπάλληλος για 60 ηλικιωμένους σε δύο ορόφους, ισόγειο και υπόγειο», αναφέροντας ότι «δεν επέτρεπαν τις επισκέψεις από συγγενείς, επικαλούμενοι τον κορονοϊό».

«Υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να φύγουν από μέσα εκεί και άλλοι που πέθαναν από την στενοχώρια τους», υποστήριξε.

Σε ότι αφορά τα κίνητρα για να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά έναντι των ηλικιωμένων ανέφερε ότι «υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής για να μπουν άνθρωποι στο γηροκομείο, τα Χανιά είναι ένα «χωριό», τους συμφέρει να πεθαίνουν άνθρωποι».

Τέλος δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος εκδικητικότητας έναντι της επιχείρησης για όσα λέει τώρα, μήνες μετά την απομάκρυνση του από την δομή, λέγοντας πάντως ότι εξαπατήθηκε από την επιχείρηση, αναφέροντας συγκεκριμένα «πήγα να υπογράφω χαρτί απόλυσης, αλλά με έβαλαν να υπογράψω χαρτί παραίτησης κι αυτό το κατάλαβα όταν πήγα στον ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας».

Οι δικηγόροι του ιδρύματος, όμως, αμφισβητούν την αξιοπιστία του συγκεκριμένου μάρτυρα. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο δικηγόρος Νίκος Ρουσσόπουλος έκανε λόγο για ανταλλαγή email με τον συγκεκριμένο πρώην υπάλληλο, τα οποία και αποδεικνύουν ότι ψεύδεται.

Η διοίκηση του γηροκομείου χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «ανυπόστατες» και περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας.





