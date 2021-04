Πολιτισμός

Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1 με Ιερές Ακολουθίες και σπουδαίες παραγωγές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα του σταθμού προσαρμόζεται στο θρησκευτικό συναίσθημα των ημερών, σε όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι σημαντικότερες θρησκευτικές παραγωγές έρχονται και φέτος το Πάσχα στον ΑΝΤ1! Το πρόγραμμα του σταθμού αλλάζει και προσαρμόζεται στο έντονο θρησκευτικό αίσθημα των ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 23:15, ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει σε Α’ Τηλεοπτική μετάδοση τη δραματική ταινία «Μαρία Μαγδαληνή», με τη Ρούνι Μάρα σε μια μοναδική ερμηνεία στον ομώνυμο ρόλο.

Δύο τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, που έχουν γράψει ιστορία, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και «Η Βίβλος», επιστρέφουν στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, από τη Μεγάλη Τρίτη έως και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21:00 και το Μεγάλο Σάββατο στις 23:00, έρχεται στις οθόνες μας το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της από το τηλεοπτικό κοινό. Από τη Μεγάλη Τρίτη έως και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 23:00, θα προβάλλεται η μίνι σειρά «Η Βίβλος».

Επίσης, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ΑΝΤ1 θα μεταδίδει τις Ακολουθίες των Παθών από τον Ι.Ν. Αγ. Ευσταθίου στον Περισσό. Το Μεγάλο Σάββατο, θα γίνει σύνδεση με την Ι. Μητρόπολη Αθηνών για την Αναστάσιμη Ακολουθία. Όλες οι ακολουθίες θα προβάλλονται και μέσω livestreaming στο antenna.gr.

Αναλυτικά:

Μεγάλη Δευτέρα (26/04), 20:00 – 21:00, η Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη (27/04), 20:00 – 21:00, το Τροπάριο της Κασσιανής

Μεγάλη Τετάρτη (28/04), 20:00 – 21:00, ο Μυστικός Δείπνος

Μεγάλη Πέμπτη (29/04), 20:00 – 21:00, τα 12 Ευαγγέλια

Μεγάλη Παρασκευή (30/04), 10:00 – 12:00, ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης

Μεγάλη Παρασκευή (30/04), 20:00 – 21:00, η Ακολουθία Του Επιταφίου

Μεγάλο Σάββατο (01/05), 08:00 – 10:30, η Θεία Λειτουργία: Πρώτη Ανάσταση

Μεγάλο Σάββατο (01/05), 20:55, η Αναστάσιμη Ακολουθία

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ»:

Δραματική ταινία, 2018

Σκηνοθεσία : Γκαρθ Ντέιβις

: Γκαρθ Ντέιβις Παίζουν: Ρούνι Μάρα, Γιόακιν Φίνιξ, Τσιετέλ Ετζιοφόρ, Ταχάρ Ραχίμ

Μεγάλη Δευτέρα (26/4), στις 23:15

Η νεαρή Μαρία από τα Μάγδαλα αναζητά έναν νέο τρόπο ζωής στην κατακτημένη από τους Ρωμαίους Ιουδαία, που διοικείται από τον Πόντιο Πιλάτο.

Λόγω του ανεξάρτητου πνεύματός της, η κοπέλα θεωρείται τρελή και επικίνδυνη από τους οικείους της, αλλά εκείνη αψηφά τις ιεραρχίες και τις αξίες της παραδοσιακής οικογένειας και γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλής τον Ιησού τον Ναζωραίο.

Η Μαρία ακολουθεί τον «θεραπευτή» και «προφήτη», θα τον ακούσει, θα τον βοηθήσει, θα τον υποστηρίξει, θα του συμπαρασταθεί στον Γολγοθά, θα δει πρώτη την Ανάστασή του και θα κηρύξει τη διδασκαλία του, παρότι η προσωπικότητα και η συμβολή της θα διαστρεβλωθούν στην εξέλιξη της χριστιανικής θρησκείας.

«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ»:

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία : Φράνκο Τζεφιρέλι

: Παίζουν:Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Μεγάλη Τρίτη έως και Μεγάλη Παρασκευή στις 21:00 και Μεγάλο Σάββατο στις 23:00

Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα ογκώδες και oλoκληρωμέvo έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθoπoιώv, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την εκφραστική Αv Μπάvκρoφτ, την πανέμορφη Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

«H ΒΙΒΛΟΣ»:

Θρησκευτική μίνι σειρά, 2013

Παραγωγή : Ρομα Ντουάνι, Μαρκ Μπερνέτ

: Ρομα Ντουάνι, Μαρκ Μπερνέτ Παίζουν: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Αντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.ά

Μεγάλη Τρίτη έως και Μεγάλη Παρασκευή, στις 23:00

Η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε σε μια κορυφαία παράγωγη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, έχοντας μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση με εντυπωσιακές σκηνές, ενώ τα αριστουργηματικά εφέ κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση.

Περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες, όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η Ανάσταση του Ιησού.

Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

Οι δημιουργοί της σειράς δείχνουν πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται απόλυτα με την Καινή Διαθήκη, αλλά και πως είναι μια εντυπωσιακή ιστορία με ένα διαχρονικό και επιτακτικό μήνυμα: Ο Θεός αγαπά τον καθένα από εμάς σαν να ήμασταν το μόνο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο για να δώσει την αγάπη του.