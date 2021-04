Πολιτισμός

Όσκαρ 2021: Στο “Nomadland” για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία

Η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ σκηνοθεσίας και η πρώτη Ασιάτισα γίνεται η Κλόι Ζάο.

Η Κλόι Ζάο κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Nomadland», ενώ η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Tαινίας.

Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτης είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker») και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Η Ζάο ήδη απέσπασε με το «Nomadland» Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

Η ίδια δήλωσε παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας: «Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε ‘οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί’. Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους... Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν».