Ο Μητροπολίτης Ιλίου για το Άγιο Φως στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι αναφέρει για την παράδοση και το ενδεχόμενο να μην φθάσει σε όλους τους ναούς, λόγω της "επίσπευσης" της Ανάστασης, που θα γίνει στις 21:00.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας, που είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αναφορικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό και τον Άγιο Φως.

Όπως είπε, απαντώντας σε ερώτηση για ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε συνωστισμός σε ναούς την Κυριακή των Βαΐων, «όλοι θα προσπαθήσουμε να τηρηθούν τα μέτρα, όπως γίνεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο στις εκκλησίες, όπου οι Επίτροποι έχουν και την ευθύνη για τον έλεγχο του αριθμού των πιστών που εισέρχονται στους ναούς».

Όπως είπε, μόνο «ιερείς και ψάλτες θα κάνουν self test”, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην λειτουργία των ναών θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα και θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως ανέκαθεν γίνεται.

Σε ότι αφορά την «επίσπευση» της Ανάστασης για τις 21:00, γεγονός λόγω του οποίου το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα δεν θα φτάσει εγκαίρως σε όλες τις γωνιές της χώρας, απάντησε ότι «το Άγιο Φως που έρχεται από τα Ιεροσόλυμα έχει σχέση με μια παράδοση που τηρούμε εμείς οι Έλληνες και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που ελέγχεται από Έλληνες και έχει να κάνει με ένα θαύμα που έγινε τον 16ο αιώνα και είχε να κάνει με θέματα δικαιοδοσίας».

«Κάθε Αγία Τράπεζα είναι ο «τάφος του Χριστού», εκεί υπάρχει ένα άσβεστο καντήλι, παίρνουμε από εκεί και το μοιράζουμε στους πιστούς με το «Δεύτε λάβετε φως» και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί το Άγιο Φως να μην προέρχεται από τα Ιεροσόλυμα και τον τάφο του Χριστού, αλλά είναι το ίδιο πράγμα», επεσήμανε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας.

