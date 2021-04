Κόσμος

Κορονοϊός - Φον ντερ Λάιεν: Ελεύθερα τα ταξίδια στην Ευρώπη για εμβολιασμένους Αμερικανούς

Τα 27 κράτη μέλη θα δέχονται, χωρίς κανέναν όρο, όλους όσοι έχουν ανοσοποιηθεί με εμβόλια που «έχουν εγκριθεί» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε στο πλαίσιο συνέντευξής της που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή ότι όσοι Αμερικανοί έχουν εμβολιαστεί για τον νέο κορονοϊό θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρώπης το καλοκαίρι, προαναγγέλλοντας χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν εξήγησε στην εφημερίδα The New York Times ότι τα 27 κράτη μέλη θα δέχονται, χωρίς κανέναν όρο, όλους όσοι έχουν ανοσοποιηθεί με εμβόλια που «έχουν εγκριθεί» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA). Ο EMA έχει εγκρίνει και τα τρία εμβόλια που χορηγούνται στις ΗΠΑ.

«Οι Αμερικανοί, εξ όσων γνωρίζω, χρησιμοποιούν εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον EMA», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στους Τάιμς. «Αυτό θα επιτρέψει ελευθερία κίνησης, τα ταξίδια προς την ΕΕ», συμπλήρωσε.

Δεν διευκρίνισε πότε προβλέπει ότι θα επιτραπεί να ξαναρχίσουν τα ταξίδια. Η ΕΕ πρακτικά ανέστειλε όλες τις μετακινήσεις οι οποίες δεν κρίνονται απόλυτα απαραίτητες πριν από έναν χρόνο και πλέον.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ συμφώνησαν αυτόν τον μήνα να δημιουργήσουν τα επιλεγόμενα «διαβατήρια εμβολιασμού», ταξιδιωτικές άδειες που θα επιτρέπουν σε ανθρώπους που διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, έχουν αναρρώσει από μόλυνση ή είναι εφοδιασμένοι με αρνητικά τεστ να ταξιδεύουν ευκολότερα.