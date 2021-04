Πολιτική

Μητσοτάκης σε Γεννηματά: “Ναι” για τον νέο κλιματικό νόμο

Με επιστολή του ο Πρωθυπουργός κάνει δεκτό το αίτημα της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Θετικά απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά και στο αίτημά της για τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με αντικείμενο ένα Νέο Κλιματικό Νόμο.



Όπως ανέφερε η κ. Γεννηματά, στόχος είναι η διαμόρφωση διακομματικής συναίνεσης ώστε να υπερψηφιστεί ο νόμος «με την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Στην επιστολή του, ο πρωθυπουργός κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Γεννηματά και την ενημερώνει ότι ζήτησε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα να αιτηθεί τη σύγκληση των αρμόδιων Επιτροπών.

«Στόχος μας είναι ο νέος νόμος να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα μέσα Ιουνίου ώστε μέσα από μία ευρεία διακομματική συναίνεση να οργανώσουμε τη μετάβασή μας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή του προς την κυρία Γεννηματά.

Ο Πρόεδρος της Βουλής όρισε την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων την Τρίτη 18 Μαΐου.

Η απαντητική επιστολή του πρωθυπουργού στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ:

