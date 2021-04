Οικονομία

ΔΩΔΩΝΗ: νέα τηλεοπτική καμπάνια

Στο νέο σποτ πρωταγωνιστεί το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό και η Χριστίνα Φλαμπούρη, η μόνη Ελληνίδα που έχει κατακτήσει τις 7 κορυφές του κόσμου

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση της εταιρείας:

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ βρίσκεται ήδη στον αέρα, με στόχο να αναδείξει το κορυφαίο στραγγιστό της γιαούρτι και την ουσία της ζωής, προσκαλώντας μας να την στραγγίξουμε και να τη ζήσουμε στο έπακρο, απολαμβάνοντάς την κάθε στιγμή.

Με πρωταγωνιστές το αγαπημένο γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό και την Χριστίνα Φλαμπούρη, τη μόνη Ελληνίδα που κατέκτησε τις 7 κορυφές του κόσμου, το νέο διαφημιστικό σποτ εστιάζει στην πραγματική ουσία της ζωής η οποία κατακτάται μέσα από εκείνες τις εμπειρίες που κάνουν τον κάθε άνθρωπο ευτυχισμένο. Στο πλαίσιο αυτό, στο νέο διαφημιστικό της, η ΔΩΔΩΝΗ μας προσκαλεί να δοκιμάζουμε αλλά να γευόμαστε ότι ξυπνάει τη φύση μέσα σας, να κάνουμε φίλους αλλά να πορευόμαστε με τους καλύτερους, να ανακαλύπτουμε αλλά να κρατάμε όσα μιλούν στην καρδιά μας, να ταξιδεύουμε παντού αλλά να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμαστε σπίτι μας, στραγγίζοντας τη ζωή και κρατώντας πάντα το καλύτερο.

Η νέα διαφημιστική ταινία είναι εμπνευσμένη από την κορυφαία θέση που κατέχει σήμερα το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό, ως ένα από τα κυρίαρχα σε πωλήσεις γιαούρτια στην ελληνική αγορά. Έτσι, με κοινό παρονομαστή την επιτυχία και την αγάπη για όλα όσα μας γεμίζουν, η ιστορία της ταινίας βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά που έχει το μοναδικό αυτό γιαούρτι και η Χριστίνα Φλαμπούρη, η οποία κατακτά τους στόχους της και στραγγίζει τη ζωή, κρατώντας όλα αυτά που έχουν σημασία.

Mε σημείο εκκίνησης την Ήπειρο, το Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό παράγεται μόνο από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα και τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών ως ιδανική, υγιεινή και νόστιμη επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας, χάρη στη μοναδική υφή, την υψηλή ποιότητα και την πλούσια γεύση του.

Και αυτή η γεύση, η γεύση του γιαουρτιού ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό, είναι αυτή που μπορεί να μας συντροφεύσει σε όλες εκείνες τις στιγμές που επιθυμούμε να απολαύσουμε ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, κάνοντας τις ακόμη καλύτερες.

Η νέα διαφημιστική ταινία της ΔΩΔΩΝΗ δημιουργήθηκε από την BBDO, σε παραγωγή της STEFI.

Ανακαλύψτε και εσείς την πραγματική αξία του να στραγγίζουμε τη ζωή, με ένα κλικ εδώ.