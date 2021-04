Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει τη Μ. Πέμπτη η πλατφόρμα για τις ηλικίες 40 - 44 ετών

Υγεία - Περιβάλλον

Εφικτή η 2η δόση σε 8 εβδομάδες με AstraZeneca, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Την Μεγάλη Πέμπτη θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους εμβολισμούς της ηλικιακής ομάδας 40-44 με AstraZeneca όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης , την Μ. Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Μεγάλο Σάββατο ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 45-49 με διαθέσιμα και τα 4 εμβόλια

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι ότι η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca μπορεί να γίνει σε 8 εβδομάδες αντί σε 11, και όποιος επιθυμεί μπορει να φέρει νωρίτερα το ραντεβού του εμβολιασμού.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 2.870.000 εμβολιασμοί. 2.025.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,3% και 845.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις, ποσοστό 8%.. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα ενταχθεί στους εμβολιασμούς από 5 Μαΐου..

Τον Μάιο, όπως προανήγγειλε ο κ. Θεμιστοκλέους, ξεκινά και η 3η φάση της επιχείρησης "Ελευθερία" με την προσθήκη 1500 εμβολιαστικών κέντρων.

