Πέθανε ο Βάσος Λυσσαρίδης

Έφυγε από την ζωή ο Βάσος Λυσσαρίδης, δεσπόζουσα μορφή στην πολιτική ζωή της Κύπρου.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών, ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του κόμματος της Ε.Δ.Ε.Κ., Βάσος Λυσσαρίδης.

Πλήρης ημερών, ο γιατρός, πολιτικός και αγωνιστής συνέδεσε το όνομά του με τα μεγαλύτερα γεγονότα της ζωής της Κύπρου, αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, του οποίου υπήρξε προσωπικός γιατρός.

O Bάσος Λυσσαρίδης γεννήθηκε στα Λεύκαρα στις 13 Μαϊου 1920.

Διετέλεσε βουλευτής, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ το 1969 ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ε.Δ.Ε.Κ., του οποίου υπήρξε πρόεδρος μέχρι και τον Ιούλιο του 2001.

Είχε ενεργό συμμετοχή στους αγώνες της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των δικοινοτικών διαταραχών στα έτη 1963-1964, ηγήθηκε του λαϊκού στρατού υπό την αιγίδα του κυπριακού κράτους, απελευθερώνοντας τον Πενταδάκτυλο.

Το 1974 αντιστάθηκε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Στις 30 Αυγούστου 1974 έγινε στόχος δολοφονικής απόπειρας, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο οργανωτικός γραμματέας της νεολαίας της ΕΔΕΚ, Δώρος Λοΐζου.

Αναστασιάδης: Οφείλουμε στον Βάσο Λυσσαρίδη να παλέψουμε για μια πατρίδα ελεύθερη

«Η Κύπρος έχασε τον Βάσο Λυσσαρίδη, έναν από τους ιστορικούς ηγέτες που καθόρισαν την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή τον θάνατο του Βάσου Λυσσαρίδη.

Ο Ν. Αναστασιάδης πρόσθεσε: «Για δεκαετίες σημάδεψε με την δράση του την πολιτική μας ζωή. Του οφείλουμε πολλά. Πάνω από όλα όμως του οφείλουμε να παλέψουμε για μια πατρίδα ελεύθερη».

Μητσοτάκης: Στον έναν αιώνα της πολυκύμαντης ζωής του, ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

«Στον έναν αιώνα της πολυκύμαντης ζωής του, ο Βάσος Λυσσαρίδης, ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Βάσου Λυσσαρίδη.

Και πρόσθεσε: «Φίλοι και αντίπαλοι αναγνωρίζουν πως ο γελαστός «γιατρός» υπήρξε ένας έντιμος πολιτικός και ένας καλλιεργημένος και τρυφερός άνθρωπος. Αλλά και διαρκές σύμβολο τόλμης: «Είμαι μικρός», έλεγε, «αλλά αν δεν κάνω μεγάλα βήματα θα είμαι ακόμη μικρότερος». Οι Έλληνες, πάνω από κομματικές διαφορές, τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και τιμή».

