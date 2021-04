Πολιτική

Βραβείο “Lord Byron” - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τιμά την διαρκή προσήλωση των ΗΠΑ στην ιδέα της Ελευθερίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στην τελετή απονομής στον Τζον Κέρι του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού "Lord Byron" για το έτος 2021.

«Σήμερα η Ελλάδα τιμά στο πρόσωπο του πρώην γερουσιαστή, υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και πλέον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για ζήτηματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, Τζον Κέρι, τον πρόγονο και τον προκάτοχο του, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στη γέννηση της ελεύθερης Ελλάδος» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την τελετή απονομής στον Τζον Κέρι του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού "Lord Byron" για το έτος 2021, που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών.

Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η χώρα μας τιμά την διαρκή προσήλωση των ΗΠΑ στην ιδέα της Ελευθερίας, που αποτυπώθηκε στον αγώνα τους κατά του φασισμού και του Ναζισμού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1939- 1945.

Ειδικότερα για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών επί προεδρίας Μπαρακ Ομπάμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας στις ΗΠΑ υπηρέτησε τις ιδέες της ενότητας και της μετριοπάθειας, ενώ ως ο 68ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εργάστηκε αδιάκοπα για τη διεθνή συμφιλίωση και την πολυμερή συναντίληψη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο κ. Κέρι συστηματικά προωθούσε τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. «Και υπό το νέο του ρόλο στο θέμα του κλίματος, είμαι σίγουρος πως ο κ. Κέρι θα φέρει ενέργεια, αποφασιστικότητα και εν τέλει επιτυχία στη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση της εποχής μας, ήτοι της υπερθέρμανσης του πλανήτη» σημείωσε ο πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται μαζί στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. «Είμαστε περήφανοι, που τιμούμε σήμερα εδώ τον Τζον Κέρι» κατέληξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, παραμένουν τα sms

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Τετάρτης

Χρυσοχοΐδης για Φουρθιώτη: Εξαιρετικά δυσώδης υπόθεση