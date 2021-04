Κοινωνία

Καιρός: Σε ποια περιοχή η θερμοκρασία "σκαρφάλωσε" στους 35 βαθμούς

Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Πιθανό να σημειωθούν νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Άνοδο κατά 4-5 βαθμούς Κελσίου σημείωσε η θερμοκρασία την Μ. Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε σχέση με την Μ. Πέμπτη, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία έφτασε έως τους 35,4 βαθμούς στο Νότιο Ηράκλειο. Στις περισσότερες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία κινήθηκε πάνω από τους 30 βαθμούς: Στερεά Ελλάδα 33, Πελοπόννησος και Κυκλάδες 32, Επτάνησα, Μακεδονία και Δωδεκάνησα 31, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, και Αν.Αιγαίο 30.

Σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου η θερμοκρασία ήταν έως και 10 βαθμούς χαμηλότερη από τις αντίστοιχες ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, καθώς η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 16 και 17 βαθμών.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Νεφώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, ασθενείς άνεμοι και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται το Μεγάλο Σάββατο. Πιο αναλυτικά, σε όλη τη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις που τοπικά κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Η ορατότητα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 14 έως 29, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα από 14 έως 33, στην Πελοπόννησο από 13 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 33 και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

