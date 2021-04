Κοινωνία

Επιτάφιος: Με κατάνυξη, μάσκες και αποστάσεις πιστοί και ιερείς (εικόνες)

Φέτος όλα είναι διαφορετικά λόγω της πανδημίας. Η ακολουθία του επιταφίου πραγματοποιήθηκε πιο νωρίς με μέτρα προστασίας και αποστάσεις.

Κορύφωση του θείου δράματος με την ακολουθία και την περιφορά του επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή. Οι καμπάνες χτυπούν από το πρωί πένθιμα ενώ χιλιάδες πολίτες συρρέουν στις εκκλησίες.



Φέτος όλα είναι διαφορετικά λόγω της πανδημίας.



Η ακολουθία του επιταφίου ξεκίνησε πιο νωρίς με μέτρα προστασίας και αποστάσεις, που πολλές φορές λόγω της μαζικότητας του κόσμου, δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν.



Η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιήθηκε στους προαύλιους χώρους των ναών δίχως να μπορεί ο κόσμος να ακολουθήσει αλλά είχε την δυνατοτητα να την παρακολουθήσει.



Μετά το πέρας της περιφοράς οι πιστοί μπορούσαν να προσκυνήσουν τον επιτάφιο έξω από τους ναούς.

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιερείς, νεωκόροι, ψάλτες και λοιπό προσωπικό των ορθόδοξων ναών υποβλήθηκαν σε τεστ κορωνοϊού προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διάδοση του ιού κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών τελετών.

Εντός του ναού επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τ.μ., με ανώτατο όριο τα 100 άτομα, ενώ και στον προαύλιο χώρο συστήνεται η τήρηση αποστάσεων, ιδανικά 10 μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στον Πειραιά, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Με τον γιο του, Κωνσταντίνο, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Ακολουθία του Επιταφίου. Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του, παρακολούθησε την Ακολουθία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, παρεκκλήσιο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».

