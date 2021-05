Πολιτική

Μητσοτάκης: το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 45 – 49.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση, στο λογαριασμό του στο twitter, για την πορεία των εμβολιασμών με αφορμή το γεγονός ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την ηλικιακή κατηγορία 45-49.

«Άνοιξε η πλατφόρμα για τους πολίτες ετών 45-49. Κλείστε το ραντεβού σας! Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο! emvolio.gov.gr», έγραψε ο πρωθυπουργός ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού με το μήνυμα "Άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού για ηλικίες 45-49! Εμβολιαζόμαστε, κάνουμε το πρώτο βήμα προς την Ελευθερία!".

